Алена Свиридова не выступала в Минске уже пять лет. Хотя все так же поет, у нее так же много концертов, да и в родном Минске бывает – здесь живет мама. В декабре концерт наконец состоялся на филармонической сцене: теплая, живая акустическая программа, публика не жалела аплодисментов. У Алены и песни есть новые, и книги, да и вообще событий в жизни хватает. Об этом любит посудачить желтая пресса, так же как и о секретах красоты и молодости. Мы и об этом с Аленой Свиридовой поговорили.

– В последние годы в Минске вы бываете нечасто. Замечаете какие-нибудь изменения?

– Минск очень красивый! Он и был красивым, но становится еще лучше – говорю искренне и с восхищением. Сейчас это абсолютно европейский город с европейским

менталитетом – тихим и спокойным, с множеством замечательных мест, где можно провести свободное время. Ведь даже спальные районы, которые строились еще во

времена моего детства, хорошо отремонтированы, придомовые территории обустроены. Минск создает впечатление благополучного города, особенно в сравнении с той же Москвой.

– Я видела ваш пост в «Инстаграме» об этом, но там вы еще добавили: «Я родилась в Советском Союзе. У меня остались имперские замашки. Всё родное, все мое. Границы существуют, но в моей голове и в моем сердце их нет. Люблю Беларусь!»

– Я на самом деле и Беларусь люблю, и Украину – вообще все республики советские – и до сих пор не могу понять, что они уже не наши. У меня ведь даже один сын наполовину белорус, второй наполовину украинец. И Россию люблю, Москву. Я вообще, честно говоря, границы не очень признаю, для меня их не существует.

– У вас и семейные связи по всему миру – старший сын, как и первый муж, живет в Канаде, второй муж был американцем – свадьбу играли на Карибах, с отцом младшего сына вы познакомились в Кении, ваш нынешний избранник из Армении…

– Я воспринимаю границы как некую формальность. И в Минске у меня дом – сюда приезжаю к маме, но мои и Киев, и Питер, и Рига с Вильнюсом, само собой, Москва. И еще у меня дача в Керчи, где я родилась. Да и вообще, у меня такая особенность: я везде чувствую себя как дома – там, где хорошо, где здорово, там вроде всё мое, родное.

– Вы не выступали в Минске пять лет. И вот достаточно неожиданно ваш концерт состоялся на сцене Белгосфилармонии: акустическая программа, старые и новые песни, очень теплый прием публики. В последнее время вы работаете именно в таком формате. Устали от хитов, от электронных ритмов, от модной музыки?

– Когда все идут направо, я пойду налево.

Сейчас отовсюду звучит рэп, что-то электронное, танцевальное. Действительно устала. Поэтому и сделала акустическую программу с абсолютно живой музыкой: рояль, гитара, контрабас и так далее. Кстати, наукой ведь доказано, что вибрации деревянных музыкальных инструментов – не электронных, а настоящих – очень благоприятно воздействуют на человеческую психику.

– Вы, как я понимаю, не большой фанат современной поп-музыки…

– Да. Но есть среди новой музыки и многое такое, что мне нравится. Кстати, вот – Макс Корж мне очень нравится, и я горжусь, что он белорус. Мой ребенок 15-летний его вовсю слушает, и я вместе с ним – Коржа уважаю сильно!

– У меня есть ощущение, что в последние годы мы стали о вас реже слышать, реже вас видеть. Я не ошибаюсь?

– Как вам сказать… Я перестала кормить собою телевидение и хожу туда исключительно за гонорар, потому что это занимает кучу времени и сил, да и нет никакого желания опять рассказывать про мужей или нести другую чушь. Заряжаю телевидению такие цены, чтобы отмести всякие поползновения на этот счет. Сама я не смотрю телевизор уже лет 15, но понимаю, что там ценится. А мне совершенно не близко это понятие – «хайп», мне от него аж чесаться хочется – недаром оно на букву «х». Услышит ли мои песни в таком случае большое количество народа? Не факт. Хочется ли мне всенародной популярности? Хочется, но не любой ценой.

– У вас только что вышла новая книга – «Счастье без правил»…

– Я очень довольна своей новой книгой. Она от первого лица, она про меня, эти истории со мной происходили в реальной жизни, но это не автобиография и не мемуары. Скорее это сборник эссе на самые различные темы: возраст, красота, любовь, друзья, дети, музыка, вдохновение. Мне кажется, написано интересно, легко, к тому же весело и местами даже смешно. До сих пор не уверена, удачное ли название «Счастье без правил», потому что я хотела назвать книгу «Острое воспаление счастья» – эту фразу произнес мой сын, и мне она ужасно понравилась. Но в издательстве сказали, что воспаление будет ассоциироваться с чем-то медицинским, и я не настояла на своем. Дело в том, что «воспаление счастья» может застичь тебя в совершенно неподходящем месте и по абсолютно пустяковому поводу – вот что особенно ценно! И это более точно отражает сущность моей новой книги да и моего подхода к жизни.

– Никто не бывает постоянно счастлив, но есть ощущение, что вы находитесь в гармонии с собой, живете с удовольствием…

– Да, мне кажется, я человек, которому очень крупно повезло. Потому что еще с детского сада, судя по всему, знала свое предназначение. У меня до сих пор дома стоит мой детский рисунок – мама его сохранила. Мне было пять лет, и я нарисовала концерт: сцена с красным занавесом, плюшевый, как в те годы было принято, микрофон, певица, гитарист и баянист. Почему-то именно баянист (смеется). В детстве я несказанно радовалась, выходя петь или читать, – меня в школе всегда выбирали, потому что я это делала громко и с удовольствием. И какое счастье, что я стала артисткой! Это именно то, для чего я родилась, поэтому и есть ощущение гармонии.

– Но гармония у вас ведь не только на сцене – и в личной жизни всё выстраивается как-то ярко, красиво, и мужчины у вас все время такие интересные и молодые.

– Понимаете, гармония внутри человека. Ты не можешь быть счастлив за счет чего-то там… Только за счет себя, внутри себя. Тогда и люди к тебе начнут притягиваться. А если ты такая вся несчастная: «Ой, у меня нет любимого мужчины, вот если б он был, я была бы счастлива…» Ерунда! Если ты несчастлива, то с тобой и мужчина будет несчастлив и быстро сбежит. Мужчины притягиваются к огню, им ведь хочется погреться! Да я и по себе знаю, бывали в жизни и совсем темные полосы: когда огонь в тебе потух, когда ты похожа просто на какую-то черную дыру и очень хочешь, чтобы кто-то поддержал и подпитал своей энергией – люди от тебя бегут, как от чумы. И никто тебе не поможет, только ты сама. Ты сама можешь настроить себя, как расстроенную гитару, чтоб она опять издавала прекрасные гармоничные звуки. Тогда и мужчины потянутся. Счастье ведь в твоем отношении к жизни да и просто в том, что ты живешь. Потому что пока ты делаешь вдох, кто-то уже умер – а ты живешь и дышишь. Об этом никогда нельзя забывать.

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Газета «Народная Воля» № 103 (4458)