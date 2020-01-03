Житель Докшиц застрелил 44-летнего знакомого из охотничьего ружья.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова рассказала, что в Докшицах местный житель из ружья убил мужчину. Подозреваемый сам позвонил в милицию и рассказал о том, что произошло. Данный инцидент случился на улице. Мужчины были знакомы.

Мотив и все обстоятельства преступления в настоящее время выясняются. Согласно предварительной информации, причиной совершения убийства могла стать ревность: житель районного центра застрелил поклонника своей бывшей супруги. Другие подробности не сообщаются.