Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли запущен в постоянную эксплуатацию. Об этом БЕЛТА сообщили на государственном предприятии «БелПСХАГИ».

«Накануне Нового года прошли приемочные испытания ресурса. Согласно заключению комиссии, все модули геоинформационного ресурса данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) работоспособны, выполняют заданные функции и успешно взаимодействуют между собой, система его защиты соответствует требованиям по защите информации. Геоинформационный ресурс данных ДЗЗ выполняет все установленные в техническом задании функции», — рассказали на предприятии.

Ресурс начал создаваться в 2016 году. Весной 2018-го он был запущен и до недавних пор работал в тестовом режиме. Сейчас же он введен в постоянную эксплуатацию.