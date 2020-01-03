В Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкоголь. Соответствующее постановление принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли 31 декабря 2019 года № 100, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе ведомства.

Так, установлен размер предельной минимальной отпускной цены на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья в размере 71,73 рубля за декалитр безводного спирта. Цена включает акциз и не учитывает налог на добавленную стоимость. Ранее стоимость спирта на таких условиях составляла 69,33 рубля.

Изменения коснулись и предельных минимальных цен на алкоголь крепче 28 %, который производится и/или реализуется в Беларуси. Отпускную цену за 0,5 л алкогольного напитка, крепость которого составляет 40 % без учета НДС установили теперь на уровне 4,89 рубля (ранее — 4,66 рубля), а розничная стоимость (с учетом НДС) выросла до 6,47 рубля (ранее — 6,17 рубля).

Предельная минимальная отпускная цена на вина (плодовые крепленые марочные улучшенного качества и специальной технологии) установлена в размере 2,99 рубля за 0,7 л алкогольного напитка крепостью 18 % без учета НДС.

Как отметили в МАРТ, документ принят для обеспечения эффективной финансовой деятельности хозяйственных субъектов, производящих алкогольную продукцию крепостью свыше 28 %, с учетом планируемых в 2020 году изменений ставок акцизов.