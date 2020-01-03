Власти в 2020 году повысят тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. С 1 июня субсидируемые тарифы вырастут с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал, это предусмотрено постановлением Совмина №933. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги увеличится с 1 января — с 88,99 до 92,25 рубля за 1 Гкал. Подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

В Беларуси ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Как и в 2019 году, в 2020-м власти решили повысить тарифы на ЖКУ в 2 этапа: с 1 января и с 1 июня.

Как изменятся платежи за отопление и горячую воду

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал до 1 июня нужно будет заплатить 18,78 рубля. А в ноябре или декабре 2020 года — уже 20,96 рубля. Если в этой квартире никто не прописан, то суммы к оплате составят 90,44 рубля (до 1 июня) и 93,75 рубля (в ноябре или декабре 2020-го) соответственно.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в этой же квартире выйдет 7,76 рубля, а с 1 июня — 8,66 рубля за тот же потребленный объем.