Ученые Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне разработали вакцину против амилоидных бляшек, возникающих в ходе болезни Альцгеймера и других типов деменций.

Эксперименты на мышах оказались успешными, и специалисты планируют в скором времени приступить к клиническим испытаниям препарата с участием людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Вакцина направлена против формирования бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, состоящих из тау-белка. Считается, что эти агрегаты являются основной причиной нейродегенеративных изменений в мозге, приводящих к когнитивным нарушениям, старческому слабоумию и смерти.