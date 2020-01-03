«Минскстрой» построит в Чижовке дом на 132 квартиры, 50 из которых достанутся нуждающимся работникам государственных СМИ. Цена за квадрат — от 1300 рублей, сообщается в проектной декларации в газете «Звязда».

Дом будет находиться в новом микрорайоне Чижовка-6а и будет представлять собой МАПИДовскую «свечку» на 19 этажей (серия М111−90).

82 квартиры в нем предназначаются для очередников районов Минска. Остальные 50 будут предложены сотрудникам государственных СМИ, в том числе Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы.

Стоимость «квадрата» общей площади жилых помещений с внутренней отделкой для нуждающихся составляет 1 332,15 рубля (около 630 долларов) для нормируемой площади жилого помещения. А это по 15 «квадратов» на каждого члена семьи для очередников и по 20 — для многодетных.

Остальная площадь будет считаться уже по 1 980,00 рубля (около 940 долларов) за квадратный метр.