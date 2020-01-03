Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

В 2019 году пошлинами облагались посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро весом более 31 кг. До этого ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял 1 тыс. евро и 31 кг, передает Интерфакс.

В 2020 году весовой порог для совершения интернет-покупок не изменился.

В то же время теперь нормы провоза будут применяться к каждой отдельной международной посылке, а не к отправлениям за месяц, как было ранее.

«При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг», — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России.

Также неизменной осталась норма для товаров, перемещаемых воздушным и наземным транспортом.

Так, самолетом без уплаты пошлин и налогов можно ввезти товары стоимостью до 10 тыс. евро и весом до 50 кг. Если же физические лица везут товары на автомобильном и железнодорожном, морском и речном транспорте, а также в пешем порядке, то таможенными платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг. При превышении нормы с них будем взиматься 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Ранее в декабре стало известно, что Минфин подготовил и направил на согласование в ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии о проработке предложения российской стороны снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 г. Предлагается сделать снижение порога последовательным: до 100 евро за одно международное отправление с 1 июля 2020 г., до 50 евро — с 1 января 2021 г. и до 20 евро — с 1 января 2022 г.