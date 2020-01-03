14 января 2020 года компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Активно предупреждать об этом пользователей в Microsoft начали в марте прошлого года при помощи уведомлений с рекомендацией перейти на Windows 10.

Прекращение поддержки не означает немедленное отключение Windows 7, но после 14 января компания перестанет выпускать обновления безопасности для этой ОС, что поставит под угрозу владельцев ПК, работающих под управлением Windows 7.

«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах. Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это», – говорится в сообщении Microsoft