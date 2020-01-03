В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Во время эксперимента следователи хотели проверить походку Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах дела.

Несмотря на холод, Кузьменко была одета в летнюю одежду, которая, вероятно, была на ней в день, когда под машину Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло 20 июля 2016 года.

Как сообщили друзья Кузьменко, на место следственного действия вместе с ней привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов, так как они сейчас не в Киеве.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела идут два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

По данным следствия, Кузьменко прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста. Организатором преступления считают Андрея Антоненко, который позвал ее в свою преступную группу. Кроме них, причастными к убийству Шеремета считают Яну Дугарь и супругов Инну и Владислава Грищенко.