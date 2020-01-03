На молодежном чемпионате мира по хоккею накануне определились полуфиналисты турнира. Финляндии обыграла команду США — 1:0.

Ранее сборная России взяла верх над Швейцарией со счетом 3:1. В составе россиян дубль в свой актив записал Дмитрий Воронков. В одной второй команда Валерия Брагина сразится со сборной Швеции, которая вчера была сильнее Чехии — 5:0. У победителей дубль оформил Нильс Хегландер. Также уверенную победу в четвертьфинале одержала сборная Канады. «Кленовые листья» разгромили словаков – 6:1. В полуфинале Канада сыграет с командой Финляндии.