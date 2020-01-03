Власти Нидерландов с января 2020 года официально прекратили использовать для обозначения государства название Голландия, которое употреблялось на протяжении последних 25 лет.

Кроме того, поменялся символ страны — вместо оранжевого тюльпана теперь используются буквы N и L, в которые вплетено изображение тюльпана.

Таким образом, как сообщалось ранее, власти захотели обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме.

Ребрендинг обошелся государству в 200 тысяч евро. Новое официальное название уже будет использоваться на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Голландия — область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. На их территории находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага. Всего в Нидерландах 12 провинций.