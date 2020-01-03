Предельную минимальную розничную цену на сахар установили в Беларуси. Стоимость этого товара по-прежнему не может быть ниже 1,5 рубля. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 99.

Документ устанавливает предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический, как импортный, так и отечественный.

До этого госрегулирование цен на сахар установили 1 октября 2019 года. Тогда в Беларуси ввели на 90 дней предельную минимальную розничную цену сахара — 1,5 рубля за один килограмм (с учетом НДС). Это связано с тем, что в магазинах был представлен более дешевый аналогичный продукт российского производства. Ограничение на тот момент было актуально по 31 декабря 2019 года включительно. Однако в 2020-м решили продолжить политику регулирования цены. Сейчас эта нижняя планка в 1,5 рубля сохраняется на том же уровне и будет действовать 60 дней.

Предельная стоимость сахара устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.

«Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки», — пояснили в ведомстве.

МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года.

Стоит отметить, что до введения госрегулирования белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. Постепенно продукт из РФ стал исчезать из продажи. Сейчас по-прежнему его почти нет на полках магазинов. Кроме того, в 2019-м году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.

Как ранее отмечали специалисты, введение госрегулирования цены на сахар на кошельках потребителей не отразится.

— Благодаря такой мере мы создадим одинаковые входные условия для всех игроков, а потребители сами выберут, какой сахар купить. Мы никому доступ на рынок не закрываем. Что касается цены, по данным статистики, в течение года она не изменилась: средняя стоимость килограмма сахара так и осталась на уроне 1,5 рубля. Это позволит обеспечить стабильную работу производителям и не закроет вход на белорусский рынок партнерам по союзу. Наши заводы будут конкурировать качеством продукции. Для потребителя введение такой меры никак не скажется, удорожания никто не почувствует. Кроме того, в магазинах по-прежнему будут действовать акции и скидки, — рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло.