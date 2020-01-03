Легкоатлет из Уганды Джейкоб Киплимо пересёк финишную ленту вторым, хотя лидировал весь забег.

Соревнование проходило в бразильском городе Сан-Паулу, сообщают интернет-источники.

Угандийский спортсмен лидировал на протяжении почти всей 15-километровой дистанции. Будучи уверенным в победе, бегун снизил темп на финише и даже успел поднять руки.

Однако Киплимо не заметил, что его преследует спортсмен из Кении Кибивотт Канди. Кенийцу хватило сил для финишного рывка, и в итоге он обогнал представителя Уганды буквально в нескольких шагах от финиша.

В итоге Кибивотт Канди установил рекорд, показав результат в 42 минуты 59 секунд.

Занявший второе место Джейкоб Киплимо уступил победителю одну секунду, преодолев 15-километровую дистанцию ровно за 43 минуты.

19-летний легкоатлет из Уганды Джейкоб Киплимо является серебряным призёром чемпионата мира по кроссу, который прошёл в Дании в 2019 году.

Тогда спортсмен преодолел 10,24 километра за 31 минуту и 44 секунды.

В 2016 году бегун принял участие в забеге на 5000 метро в рамках Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В тот момент Киплимо было 15 лет, и он стал одним из самых юных участников Олимпиады. Тогда спортсмену не удалось пробиться в финальный забег.