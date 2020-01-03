Командир иранского спецназа «Кудс» Касем Солеймани был убит в международном аэропорту Багдада вооруженными силами США в целях защиты американских граждан, находящихся за рубежом.

Как минимум семь человек погибли в результате ракетного обстрела аэропорта.

Вечером в четверг Пентагон выпустил официальное заявление, подтвердив, что атака против Касема Солеймани была проведена по указанию президента США в целях защиты американцев, находящихся за рубежом.

«По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия… убив Касема Солеймани, главу сил «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией», — говорится в заявлении.

В Пентагоне сообщили, что генерал Солеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, Солеймани и подконтрольные ему силы «Кудс» несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции. Солеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку, которая произошла в Ираке 27 декабря, и в результате которой погибли граждане США и Ирака.

Солеймани также одобрил атаки на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе, говорится в заявлении Пентагона. Бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.

Власти Ирана заявили, что вместе с Сулеймани погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что США ждет «жестокое возмездие».

Хаменеи выступил по государственному телевидению, назвав Сулеймани «международным лицом сопротивления».

Аятолла объявил трехдневный траур в память о генерале.