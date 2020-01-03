Греция, Кипр и Израиль заключили соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода – EastMed.

Как сообщает Радио Свобода, церемония подписания документа прошла 2 января в Афинах.

Протяжённость газопровода составит почти две тысячи километров. Он станет самым длинным в мире. EastMed предназначен для поставок газа из Израиля и с Кипра через остров Крит в Грецию. Ожидается, что проект поможет Европе диверсифицировать энергоресурсы.

Стоимость проекта составляет около семи миллиардов долларов. Окончание строительства запланировано на 2025-2026 годы.

Против строительства EastMed выступала Турция, так как в регионе существует трансанатолийский трубопровод, по которому в Грецию поступает газ из Азербайджана. Представители Греции, Кипра и Израиля заверяют, что проект не обернётся против интересов Анкары.