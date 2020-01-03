ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.

«Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель НПЗ.

«Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года – ИФ) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет», — констатировал представитель другого завода.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

В концерне «Белнефтехим» ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

«Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов», — сообщала пресс-служба президента.

Одновременно Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. «Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», — отмечалось в сообщении пресс-службы президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен. «Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января.

«Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок — ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», — добавил он.

Лукашенко 24 декабря заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

«Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти — ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю — ИФ) и трубу (МН «Дружба» — ИФ) завести реверсом (из Польши в Беларусь — ИФ) они предлагают», — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей.

По его словам, в этом случае «я буду искать альтернативу, я ее все равно буду искать, я этого не скрываю от руководства России».

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Беларусь на 2,2% до 17,6 млн тонн.