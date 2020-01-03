Несмотря на то, что с 1 января прекратились поставки нефти из России на белорусские НПЗ, «Белоруснефть» успела сделать запасы бензина и дизеля, которых хватит минимум на десять дней.

Дефицита и перебоев с поставками топлива на АЗС Беларуси не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России, об этом заявил Spuntik заместитель генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.

Некоторые автомобилисты в социальных сетях уже начали обсуждать, что в связи с прекращением поставок российской нефти могут возникнуть проблемы с топливом на АЗС. Каморников успокоил паникеров: пока нефтепродукты на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ поступают ежедневно.

«Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней. Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети «Белоруснефть» работают в штатном режиме», — рассказал он.