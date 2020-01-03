Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Соответствующее распоряжение концерна «Белнефтехим» опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ.

«В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочно, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна», — отмечается в приведенном распоряжении концерна «Белнефтехим».

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» подтвердили агентству «Интерфакс-Запад» приостановку экспорта нефтепродуктов. «Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен с 1 января 2020 года. Речь идет именно о временной приостановке экспорта», — сказал представитель пресс-службы концерна.

Как сообщалось, концерн «Белнефтехим» в пятницу утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.

«Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы концерна.

В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. «Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня», — сказал представитель «Белнефтехима».

По его словам, в концерне также ведется «активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям».

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.