Стоимость российского газа для Беларуси в январе-феврале 2020 года останется прежней. Об этом Sputnik сообщили в Минэнерго республики.

«В январе и феврале текущего года поставки газа в Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года – 127 долларов за 1 тысячу метров кубических», — рассказали в Минэнерго.

В то же время, в министерстве подчеркнули, что переговоры по поставкам российского природного газа в Беларусь все еще продолжаются. По их результатам будет озвучена стоимость топлива на ближайшие два года.

С 1 января в Беларуси начали действовать новые тарифы на газ, электричество и тепловую энергию. Стоимость предоставления данных ресурсов населению увеличилась.