В Китае к гробнице первого императора археологи подступались в несколько этапов. С 2009 года длится третий этап работ. В ходе которого были обнаружены еще 220 терракотовых воинов. Кроме них были обнаружены глиняные лошади и большое количество оружия.

В древнем захоронении первого императора Китая Цин Шихуанди (259 год до н.э. – 210 год до н.э.) исследователи проникли в склеп. На площади в 400 кв.м. были расположены 220 статуй воинов, 12 керамических лошадей, оружие в значительно количестве, элементы амуниции и различные другие предметы, среди которых луки, арбалеты и пр.

Археологи предполагают, что в гробнице захоронено, помимо всего прочего, порядка шести тысяч глиняных людей и лошадей.

Император Цин Шихуанди был тем, кто объединил Китай. Строительство гробницы было завершено в 210 — 209 годах до н.э. Расположилась она вблизи от древнекитайской столицы, города Сиань. «Терракотовая армия» насчитывает свыше восьми тысяч фигур воинов и лошадей.

Скульптуры выполнены в рост человека и их задача сопровождать своего императора даже в загробном мире. По словам исследователей, каждая статуя выполнена уникально в плане черт и выражений лиц. Более того воины отличаются по рангу (среди них есть офицеры и рядовые солдаты), и кроме того еще по оружию (они оснащены копьями, арбалетами или мечами).

Гробницу нашли местные крестьяне при проведении работ по бурению скважины в 1974 году. Археологические раскопки стартовали в период 1978-1984 года, это считают первым этапом, далее последовал второй этап раскопок 1985-1985 года. И третий этап был начат в 2009 году.