Рейтинг лучших спортсменов Беларуси 2019 года возглавили фристайлистка Александра Романовская и тяжелоатлет Андрей Арямнов.

Участниками опроса «Спортивной панорамы» стали 92 спортивных журналиста, работающих в печатных и электронных СМИ, пресс-службах спортивных организаций, пишет thinktanks.by.

Лучшей спортсменкой страны назвали фристайлистку Александру Романовскую, которая стала первой представительницей Беларуси, завоевавшей титул чемпионки мира, выигравшей этап КМ в Москве по женскому фристайлу и ставшей обладательницей двух золотых наград на Всемирной универсиаде в Красноярске. В недавно начавшемся сезоне белорусская фристайлистка уже отметилась двумя серебряными медалями на этапах КМ в КНР.

Лучшим белорусским спортсменом года назван тяжелоатлет Андрей Арямнов, завоевавший на всемирном первенстве в Паттайе серебряную медаль в многоборье, наряду с серебром и бронзой в отдельных упражнениях.

Между тем, в общем рейтинге А. Арямнов занял пятую строчку, уступив Александре Романовской, дуэту гребчих Марины Литвинчук и Ольги Худенко, выигравших золотые награды на Чемпионате мира и Европейских играх, а также первой ракетке Беларуси Арине Соболенко.

Лучшей спортивной игровой командой страны стала сборная Беларуси по пляжному футболу, которая смогла пробиться на первенство планеты. Лучшей неигровой назвали национальную сборную по гребле. Лучший тренер Беларуси 2019 года – Владимир Шантарович.