31-летний житель столицы, чрезмерно бурно отпраздновав новогодний корпоратив, сделал себе к праздникам сомнительный подарок в виде перспективы отравиться в «места не столь отдаленные».

Днями мужчина был задержан правоохранителями после поступления сигнала о том, что неизвестный устроил погром на ул. Немига.

Обратившиеся в милицию очевидцы инцидента сообщили о неадекватном мужчине, который бьет стекла в подъезде многоэтажного дома. Также от нарушителя общественного спокойствия досталось и припаркованному поблизости авто, которое тот бил ногами.

Как сообщили Newsbel.by в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, задержанный оказался сотрудником одного из столичных предприятий, где работал кладовщиком. Пьяный дебош мужчина устроил, возвращаясь из ресторана, где незадолго до этого вместе с коллегами проводил время на корпоративном мероприятии.

Вместе с тем в кармане минчанина обнаружили вещество коричневого цвета, которое, в соответствии с заключением эксперта, является гашишем. По словам задержанного, изъятый у него наркотик предназначался для личного использования.