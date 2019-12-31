В поздравлениях с наступающим Новым годом, опубликованных на сайте Кремля, не упомянуты президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили. Кроме того, Владимир Путин оставил без поздравлений коллег из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также главу КНДР, пишет Росбалт.

Поздравительные послания опубликованы в адрес глав Абхазии и Южной Осетии Рауля Хаджимбы и Анатолия Бибилова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы и премьера Армении Армена Саркисяна и Никола Пашиняна, в которых Путин подчеркивает важность стратегического партнерства и конструктивного сотрудничества.

Также Путин поздравил глав Казахстана, Киргизии, Беларуси, Таджикистана, Молдавии, Туркменистана и Узбекистана.

Поздравления получили также президенты Бразилии и Аргентины, королева Великобритании Елизавета и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Не оставил без внимания российский президент коллег из Германии, Испании, Греции, Франции, Хорватии, Финляндии, Сербии, Монако, Словении, Сирии, Израиля, Вьетнама, Индии, Италии, Канады, Южной Кореи, Кубы, Китая и США. Владимир Путин также подтвердил приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.