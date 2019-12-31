Президенты Беларуси и России созвонились вечером 30 декабря и обсудили вопросы, связанные с поставками газа и нефти.

«Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах.

Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что главы государств говорили более часа и согласовывали конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья. Они также обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в повестке дня.

«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», — сказано в сообщении пресс-службы белорусского президента.

По сообщению пресс-службы, в первой части беседы Лукашенко и Путин «обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран».

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за этот месяц дважды. После переговоров 20 декабря белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Лукашенко заявил, что цены на нефть и газ будут не выше уровня текущего 2019 года. Однако о точных цифрах на встрече не договорились.