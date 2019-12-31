Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала БЕЛТА, как в старину отмечали Новый год.

«Елка на новогодние и рождественские праздники в деревенских домах появилась очень поздно — только в прошлом веке. Немного раньше ее стали ставить в городах. Эта традиция пришла к нам из Германии, — сказала Татьяна Володина. — В Беларуси был свой особенный колядный символ — соломенный паук. Это сложное украшение сейчас часто можно увидеть в музеях. Основная часть изображения — 12 соломинок. Эта красивая конструкция символизирует создание нового мира, рождение нового солнца».

Зимние праздники у наших предков представляли собой единый цикл. В традиционных колядных празднованиях выделялось три ключевых момента — Рождество, Новый год и Крещение. Им соответствовала символика ритуального блюда — кутьи. Постную кутью можно было увидеть на столе в честь Рождества и Крещения, а скоромную (щедрую, богатую) — на Новый год. Кутья символизировала хороший урожай, благополучие, богатство в новом году. Ее готовили и для того, чтобы вся семья была рядом, как крупинки — одна к одной.

«На Рождество был сдержанный, постный праздничный стол, принципиально без алкоголя. В некоторых регионах ставили 12 блюд — по числу месяцев в году, в другой местности это правило не было обязательным. На Новый год был «щедрый вечер» с множеством мясных блюд: и колбасы, и шкварки, и верещака (вариант мачанки, горячий соус-суп на мясном или мясо-грибном бульоне, основой которого обычно были свиные ребрышки, домашняя свиная колбаса. — Прим. БЕЛТА). Были и блины, и спиртное. По домам ходили колядовщики, которых тоже угощали блюдами с праздничного стола», — отметила ученый.

На праздники в старину одевались нарядно, но не было примет и суеверий в отношении цвета и фасона одежды. Ученые считают это отличительной чертой современной культуры.

«Традиции касались только масок колядовщиков. Здесь было абсолютное раздолье, своеобразный карнавал. Основным персонажем была коза как символ плодородия. Были и маски медведя, коня, аиста, который символизировал рождение детей», — рассказала Татьяна Володина.