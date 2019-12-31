На ул. Лобанка идет реконструкция остановки общественного транспорта «Улица Мазурова», сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный инженер УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Александр Лицкевич.

— Деньги на реконструкцию выделены администрацией Фрунзенского района. Объект мы выполнили из прозрачного органического стекла и металла. Он будет надежно закрывать ожидающих транспорт пассажиров от непогоды, — рассказал А. Лицкевич. — Конструкция сделана в виде взлетающего в небо самолета, она очень легкая, воздушная и в то же время прочная.

— Почему выбран такой дизайн?

— Рядом с остановкой расположен парк Дививелка, там планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной. Но этим занимаемся не мы.

— Какие работы ведутся на остановке сейчас?

— Укладывается тротуарная плитка, внутри будут установлены скамейки. Последний штрих — в остановочном навесе разместят расписание движения транспорта.