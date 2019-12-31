Глава Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси издал приказ № 429, которым изменил правила регистрации доменов в Байнете. Документ подписан 20 декабря 2019 года и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Приказом изменена Инструкция о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне и Инструкция о порядке проведения конкурса по выбору технического администратора национальной доменной зоны. Напомним, сейчас эту функцию выполняет ООО «Надежные программы».

Владельцы и регистраторы доменов обязаны будут привести договоры на их использование в соответствие с изменениями. Сделать это можно досрочно либо при их продлении на новый срок.

Теперь реестр национальной доменной зоны будет функционировать в виде централизованной базы данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах.

Регистраторы доменов должны будут организовать доступ к системе межведомственного электронного документооборота государственных органов и оповестить ОАЦ о получении доступа не позднее 1 марта 2020 года.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.