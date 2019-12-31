ХК «Динамо-Минск» в последние дни года стал худшей командой КХЛ. Поражение от рижского «Динамо» в понедельник вечером (0:2) отбросило «зубров» на последнее место в Лиге.

Поражение стало не только неприятным завершением календарного года, но и 12-м кряду проигрышем белорусской команды в КХЛ. Ранее в нынешнем сезоне серия проигрышей достигала 11 матчей подряд. 30 декабря она впервые стала длиннее.

После нескольких дней отдыха команда Крэйга Вудкрофта отправится в Череповец, где уже 3 января сыграет с «Северсталью». Там 12-матчевая проигрышная серия либо прервется, либо будет побит очередной командный антирекорд.