«Как встретишь»: новогодние приметы

Как встретишь Новый год – так его и проведешь! Эта народная поговорка существует уже давно, меняются лишь новогодние приметы. И они бывают очень разными: на число гостей, на шампанское, на погоду… А какие из них актуальны в год Крысы?

Приметы про шампанское в Новый год

Если при открытии бутылки шампанское разольется – хозяйка года, Крыса, порадует вас приятными неожиданностями. А вот если бутылка напитка открывается с трудом, в новом году у вас будет много суеты и мелких неприятностей.

Если при открытии бутылки пробка шампанского улетела под стол – собравшихся вокруг него гостей ждут приятные финансовые «повороты».

Еще одна примета про шампанское – успеть выпить бокал напитка под бой курантов. В этом случае в новом году вы будете успевать все сделать вовремя и без лишних заботы.

Новогодние приметы про погоду

Если на улице безветренно, то новый год обещает быть стабильным и спокойным.

Небольшой снегопад семейным людям сулит приятные события, а одиноким – романтическое знакомство.

Слякоть или дождь в Новый год – это примета наступления суетливого года.

Приметы про гостей в Новый год

Если в новогоднюю ночь вас окружали дети – высока вероятность прибавления в семье в 2020-м.

Если среди гостей преобладают представительницы прекрасного пола, то в 2020 году опасайтесь сплетен от друзей и близких.

А когда среди гостей будет больше мужчин – новый год обещает быть спокойным и стабильным. Серьезных неприятностей и проблем Крыса вам не принесет.

Встречайте новый год так, как хотите его провести – ярко, с позитивными мыслями и в кругу самых близких людей!