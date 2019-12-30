Жена старшего сына Лукашенко рассказала о новогодних традициях семьи

Первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко традиционно поучаствовал в благотворительной акции «Наши дети».

Вместе с семьей он посетил детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района, сообщает БЕЛТА. В подарок были привезены принтер, велосипеды, гироскутер, много сладостей и подарки для каждого воспитанника.

Как сказала супруга старшего сына президента Лилия Лукашенко, в их семье сложилась традиция проводить Новый год и Рождество вместе:

– Конечно, детки растут, хотят провести этот праздник с друзьями. С этим надо смириться. Важно заложить традицию, ведь потом, когда у них появятся собственные семьи, они вновь вернутся к ней и всегда будут торопиться в родной дом. Поэтому по возможности мы всегда стараемся провести эти праздники вместе, собрать всю семью, друзей. Это одна из немногих возможностей объединить всех вместе.

Виктор Лукашенко согласился со словами жены: «Видите, мы все собрались сегодня здесь».

Отметим, накануне в акции поучаствовал средний сын президента Беларуси – Дмитрий. И тоже с семьей. Они посетили Дивинский детский дом в Кобринском районе.

Одна из дочерей главы «Президентского спортивного клуба» Дарья рассказала, как праздную Новый год в их семье:

– Мы обычно собираемся у нас дома за столом, большой семьей, готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты.