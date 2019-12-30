Неизвестный мужчина устроил стрельбу в храме города Уайт-Сетлмент, штат Техас. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Нападавший открыл огонь во время воскресной службы, на которой присутствовали около 250 человек. Служба транслировалась в интернете, пишет The New York Times.

Мужчина сделал несколько выстрелов с одного из задних рядов. Он убил двух человек, прежде чем его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма, сообщает CBS.

Нападение длилось около шести секунд. Мотивы стрелка неизвестны, его имя власти не раскрывают.