В следующем году тарифы на ЖКУ, как сообщил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, увеличат на 5 долларов.

Крутой: «Последние дни уходящего года — это очень напряженная работа. Считаю, в 2019 году мы справились неплохо. У нас уже есть прогноз, бюджет, утвержденные, а также подписанные руководителем страны. Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на ЖКУ на 5 долларов, жилищную программу по всем приложениям».

Главой государства подписана и государственная инвестиционная программа на 2020 год.

Первый вице-премьер: «Это позволит нам уже с 1 января 2020 года продолжить финансирование 107 проектов и успешно освоить более 580 млн бел. руб. инвестиций именно за счет бюджета. Можно сказать, что в 2020 год мы вступаем во всеоружии, с полным пакетом подписанных нормативных документов».