40 автомобилей городских служб такси 107 и 7788 уже оборудованы специальными наборами для комфортной перевозки собак и готовы принять первых пассажиров с питомцами.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу собаки необходимо связаться с диспетчером одной из служб такси через контактный номер телефона или оставить комментарий “Я еду с собакой” в приложении.

Инициатором запуска dog-friedly такси стал городской социальный проект okidog, цель которого – сделать лучше жизнь собак, их владельцев и остальных горожан, мечтающих о чистом и безопасном городе.

В набор для dog-friendly автомобилей входят: специальный гамак для перевозки питомцев, освежитель воздуха и стикер “С собакой можно”. Гамак удобно крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, а после поездки его можно быстро отряхнуть и убрать в багажник автомобиля. Так на сидении не останется шерсти и пятен, а нейтрализовать любые запахи можно с помощью освежителя воздуха. Все dog-friendly-автомобили отмечены стикером okidog.

Средства на покупку всех 40 наборов были собраны в рамках крауд-кампании на платформе Ulej.by. Совсем скоро количество автомобилей такси, принимающих на борт владельцев собак со своими питомцами, увеличится ещё на 50. Это стало возможно благодаря анонимному пожертвованию проекту okidog в рамках участия проекта в финале конкурса социальных инициатив Social Weekend.