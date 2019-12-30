29 декабря стало известно, что в Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Беларусью.

Роман Чегринец, который является главой белорусской общины Крыма, заявил о намерении организации предложить запуск железнодорожного сообщения с Беларусью.

По его словам, в Крыму уже давно выступают за то, чтобы между регионами появилось прямое сообщение. Он пояснил, что в настоящее время проходит обращение по данному вопросу к главе Беларуси Александру Лукашенко.

Чегринец считает, что появление такого транспортного сообщения необходимо также в рамках строительства Союзного государства, которое сейчас создают страны, пишет ria.ru.