Ежегодный объем отходов свыше 1000 тонн является своеобразным критическим значением для промышленных предприятий Беларуси. Если объем отходов становится выше, предприятия стараются больше заниматься их переработкой.

Об этом говорится в новой работе «Обращение с отходами на промышленных предприятиях Беларуси: когда объем имеет значение», подготовленной специалистами Белорусского экономического исследовательского центра BEROC.

Как отмечают экономисты, самым существенным барьером, связанным с рециркуляцией отходов, для всех категорий предприятий является отсутствие технологий их переработки, при этом его значимость возрастает в зависимости от объема образуемых отходов. Об этом в ходе опроса, проведенном Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики в первом квартале 2019 года сообщило 37,1% респондентов, работающих на предприятиях с отходами до 1000 тонн, и 50% респондентов, работающих на предприятиях с отходами свыше 5000 тонн. Очевидно, что чем крупнее промышленное предприятие, тем более разнообразен состав образуемых отходов, и далеко не все из них организация может переработать самостоятельно с помощью собственного технологического оборудования.

Второе место среди сдерживающих факторов по переработке отходов занимает экономическая нецелесообразность. «Однако значимость данного барьера у предприятий с отходами свыше 1000 тонн заметно снижается. Это свидетельствует о том, что при росте количества отходов до определенного объема наступает момент, когда предприятиям становится выгодно их перерабатывать самим», — отмечается в работе.

Экономисты BEROC убеждены, что снятие барьеров, касающихся отсутствия стандартов качества на инновационную продукцию при применении вторичного сырья, а также улучшения законодательной базы, регулирующей отношения в сфере отходов, будет способствовать развитию рынка вторичного сырья и продуктов с его содержанием.

«Промышленные предприятия не видят препятствий для использования отходов по двум основным причинам: либо они не применяют отходы на собственным производстве и поэтому не осведомлены (организации с отходами до 1000 тонн), либо они достаточно успешно наладили систему их использования и продажи (организации с отходами свыше 1000 тонн)», — сделали вывод экономисты.