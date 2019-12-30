Ушел из жизни минский художник Захар Кудин. Ему было 33 года

В воскресенье, 29 декабря, ушел из жизни молодой минский художник Захар Кудин. Об этом, как сообщает «Минск-Новости», рассказала сестра живописца.

Захар Кудин родился в 1986 году, жил в столице. Окончил Минский государственный художественный колледж им. Глебова. Был представителем белорусского абстрактного экспрессионизма. Свое творчество сам он называл нейро-артом.

В 2019 году в качестве автора принимал участие в фестивале Vulica Brasil – создавал мурал в центре города. Свою работу назвал «Ледяной полет. Горячий космос». Найти ее можно на ул. Октябрьской, 16\3.

Кроме того, в 2019 году в столичный прокат вышел фильм режиссера Максима Шведа «Чистое искусство». На «Лiстаипадзе-2019» лента отмечена специальным дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков Белорусского союза кинематографистов «За остроумное и меткое отражение белорусского самосознания». Главный герой картины – Захар Кудин.