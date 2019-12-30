Топ-5 самых дорогих государственных программ Беларуси

Сколько денег уйдет на государственные программы в 2020 году и кто ими распоряжается? Рассказываем подробно.

С 2016 года для расходования бюджетных средств в Беларуси применяется новый подход: распределение государственной поддержки происходит через реализацию государственных программ. Набор госпрограмм формируется, исходя из целей государственной политики на очередную пятилетку. Сейчас это период 2016-2020 годы. Проект бюджета на 2020 год предполагает реализацию 27 госпрограмм и 7 спецпрограмм. Однако затраты на их реализацию не такие уж «бюджетные» — более 7 млрд рублей.

Если в текущем году государство было намерено потратить на реализацию госпрограмм 6,28 млрд рублей, то на 2020 запланированы расходы в 7,39 млрд рублей или на 19,6% больше. И это без учета средств на финансирование государственной инвестиционной программы и республиканского централизованного инновационного фонда.

За счет госпрограмм финансируют различные сферы экономики: здравоохранение и спорт, культуру и туризм, строительство жилья и инфраструктуры, оборону и национальую безопасность. Соответственно, и распорядителями средств — заказчиками мероприятий программ становятся министерства, ведомства и другие органы государственного управления, а также банки.

Широкий спектр задач госпрограмм обуславливает большие различия в финансировании. На реализацию самой затратной госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» в будущем году планируется направить 1,49 млрд рублей, а наименее затратной должна стать госпрограмма по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн с объемом финансирования всего 28 тыс. рублей.

Пятерка наиболее дорогих программ включают финансирование сфер развития аграрного бизнеса, содержания дорог, строительства жилья, образования и здравоохранения.

Большинство госпрограмм в заключительный год реализации получат финансирование в объеме, превышающем затраты текущего года. Так, госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог прирастет в финансировании на 30,1 млн рублей, в то время как программа по строительству жилья получит сразу на 314,9 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Средства госпрограммы в зависимости от ее целей могут расходоваться на финансирование как одной, так и нескольких, часто смежных, сфер экономики. Больше всего средств республиканского бюджета будущего года планируется направить на решение различных вопросов развития национальной экономики — 2,37 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Здесь речь идет о финансировании крайне разношерстных мероприятий госпрограмм — от развития растениеводства и животноводства до создания информационно-коммуникационной инфраструктуры и развития микроэлектроники. На будущий год планируется увеличить на 523 млн рублей финансирование общегосударственной деятельности, на 188 млн рублей возрастут затраты сферы здравоохранения, на 145 млн рублей — образования. В то же время социальная сфера через госпрограммы получит на 35 млн рублей меньше.

Заказчиками и распорядителями средств государственных программ и спецпрограмм являются различные министерства, ведомства, местные органы власти и банки. Наиболее «богатым» распорядителем средств госпрограмм является Министерство здравоохранения. В 2020 году в рамках реализации различных программ Минздрав сможет потратить 1,05 млрд рублей, и это на 20% больше, чем запланированный объем расходов госпрограмм Минздрава на текущий год.

Самым «скромным» распорядителем средств госпрограмм станет «Белинвестбанк» — всего 8,2 тыс. рублей. Кроме того, еще 1,2 млрд рублей на реализацию госпрограмм получат облисполкомы и Минский горисполком, что на 467 млн рублей больше запланированного объема аналогичных расходов текущего года. Большинство заказчиков госпрограмм в заключительный год их реализации получат больше средств, чем в текущем году. Исключение среди основных распорядителей средств составляют Министерство энергетики и Беларусбанк.

Помимо госпрограмм средства республиканского бюджета планируется направить на спецпрограммы, распорядителями средств по которым станут главным образом спецслужбы. Таких программ в проекте республиканского бюджета на 2020 год семь. Суммарный объем их финансирования — 127 млн рублей, что на 8% больше, чем объем финансирования спецпрограмм 2019 года.

Эффективность реализации госпрограмм ежегодно анализирует межведомственная комиссия – коллегиальный орган, в который входят представители Минэкономики, Минфина, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и других ведомств. По результатам 2018 года из двух десятков рассмотренных ключевых госпрограмм высокоэффективными признаны шесть, эффективными — четыре программы, среднеэффективными — десять.

Высокоэффективными были признаны госпрограммы «Образование и молодежная политика», госпрограмма по развитию физической культуры и спорта, «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, «Беларусь гостеприимная», а также «Наукоемкие технологии и техника».

Годом ранее эффективность исполнения госпрограмм в правительстве оценивали выше. Высокоэффективных программ насчитали девять, а в 2016 еще больше — четырнадцать. Снижение оценок связано не только с тем, как были реализованы программы. Изменялся сам подход к их оценке – показатели и критерии их достижения.

Будущий год для госпрограмм станет особенно важным сразу по двум причинам. Во-первых, в 2020 большинство из них завершаются, что позволит оценить эффективность не просто очередного года, а всего периода их реализации. Во-вторых, по тому, насколько эффективными оказались госпрограммы, можно будет судить, насколько прижилось внедренное в стране бюджетирование, ориентированное на результат – программно-целевой метод расходования средств бюджета.