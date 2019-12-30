В Минске и на большей части Беларуси на 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Ожидается, что порывы ветра западного направления 31 декабря будут достигать 15–20 м/с. Также местами на дорогах сохранится гололедица.

Напомним, штормовой ветер прогнозируется и в течение дня 30 декабря. Во многих районах ветер будет достигать 15–18 м/с, на дорогах в Минске и регионах ожидается гололедица.

В МЧС советуют во время сильного ветра убрать вещи со двора и балконов, не парковать автомобили вблизи от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, стоит обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Не рекомендуется приближаться к сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи и потенциально опасным промышленным объектам.