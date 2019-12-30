В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, следствие в качестве основных рассматривает три версии произошедшего: ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна и работа навигационных служб. Последняя версия называется впервые.

Глава МВД отметил, что в настоящее время сотрудники ведомства изучают место катастрофы и проводят демонтаж потерпевшего крушение судна. Позже самолет переместят на территорию аэропорта, где проведут более детальный осмотр.

Ранее Тургумбаев говорил, что среди вероятных версий причин авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Изначально сообщалось, что катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Кроме того, в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы называли техническую неисправность.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.