Ранее уже сообщалось, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные доплаты к пенсиям ряда научных работников. Это предусмотрено указом президента от 18 октября 2019 года № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда». На днях же Министерство труда и социальной защиты подробнее расшифровало, кто и как может получить эту доплату.

Во-первых, человек должен иметь одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора. Во-вторых, он должен постоянно проживать в Беларуси. В-третьих, он должен достичь общеустановленного пенсионного возраста. В-четвертых, он должен быть неработающим.

К последним относятся лица, получающие пенсии, но не являющиеся ИП, не осуществляющие трудовую деятельность на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предмет которых – оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юрлицах любых организационно-правовых форм.

Кроме того, доплата не устанавливается к пенсиям лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Размер доплаты равен двукратному размеру базовой ставки, устанавливаемой Совмином для оплаты труда работников бюджетных организаций. С января, учитывая недавнее повышение базовой ставки, это составит 370 рублей.

За установлением доплаты лицу, имеющему на нее право, следует обращаться в пенсионный орган по месту жительства с соответствующим заявлением.

С собой надо иметь: трудовую книжку, национальные диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом гособразца и аттестат профессора, выданные аттестационными органами бывшего СССР либо Российской Федерации до 27 февраля 1996 года.

Доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (но не ранее 1 января 2020 года). Выплата доплаты производится в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий.