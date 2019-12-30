Министерство информации ограничило доступ к 100 интернет-ресурсам за продажу наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

«В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 27 декабря приняло решение об ограничении доступа к 100 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении ведомства.