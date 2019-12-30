Ученые обманом изменили ДНК эмбрионов в рамках эксперимента по созданию у младенцев иммунитета к вирусу ВИЧ.

Китайский суд приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконные эксперименты с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

Также были осуждены и сообщники ученого: Чжан Жэньли был приговорен к двум годам тюрьмы и 1 млн юаней штрафа (около $143 тыс.), а Цинь Цзиньчжоу — получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тыс. юаней (около $71,6 тыс.).

Как установило следствие, в 2016 году бывший доцент Южного университета науки и технологий Хэ Цзянькуй решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, отобрали несколько супружеских пар, в которых мужчины являлись ВИЧ-инфицированными, и посредством обмана и намеренного сокрытия правды ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9).

Их целью было создание у младенцев иммунитета к вирусу ВИЧ, носителями которого являлись их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не поставили в известность об изменении генома эмбрионов врачей, проводивших операции по искусственному оплодотворению.

Согласно материалам дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК.