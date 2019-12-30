В программе «Контуры» на телеканале ОНТ 29 декабря 2019 года заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям.

Петришенко: «Что касается врачей, уже сейчас на следующий год просчитывается увеличение зарплат примерно на 10-15 процентов. И это только в рамках бюджета, но есть также еще и внебюджетная составляющая«.

По поручению главы государства, к тому же зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150 процентов к средней по экономике (сейчас это 80 процентов).

Вырастут, по словам вице-премьера, зарплаты и у других бюджетников: работников культуры, учителей, социальной сферы.

Петришенко: «Размер повышения, наверное, будет плавающий. В своей сфере каждый министр все просчитывает. Эти деньги были запланированы в бюджете. Будут определенные прибавки к уровню заработной платы».