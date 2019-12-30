Ситуация с пострадавшими в ДТП белорусами находится на контроле белорусского посольства в РФ.

В ведомстве отмечают, что скоро будет открыта горячая линия МЧС РФ.

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП под Псковом белорусами, скоро будет открыта горячая линия МЧС РФ. Об этом сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.

«Посольство работает в тесном контакте с российской стороной, занимается этим происшествием отделение посольства в Санкт-Петербурге. По их информации, в скором времени должна открыться горячая линия российского МЧС по происшествию. Там будет вся информация оперативно размещаться», — проинформировали в диппредставительстве.

Информация по количеству пострадавших и их состоянию пока уточняется.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.