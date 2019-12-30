Пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси, перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщили «Интерфаксу» в ГИБДД РФ.

«Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Р. Беларусь». Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск — Санкт-Петербург», совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием», — сказали в ГИБДД РФ.

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Между тем, информированный источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 19 человек, включая 3 детей. «14 человек госпитализированы», — сказал он.

Всего в автобусе было 50 человек, все граждане Беларуси.