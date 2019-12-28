Сотрудники NASA опубликовали изображение редкого космического явления. Телескоп Spitzer запечатлел «горящие облака» – гигантское скопление газа и пыли, которое простирается на 500 световых лет.

Молекулярное облако Персея кажется «огненным» из-за инфракрасного излучения, выделяемого нагретыми частицами пыли. Астрономы подсчитали, что его масса в 10 тысяч раз превосходит солнечную, сообщает mir24.tv со ссылкой на Fox News.

Скопления звезд, которые на снимке выглядят как яркое пятно в левой стороне, создают еще больше света и «подкрашивают» окружающие облака, как солнце на закате, пояснили в космическом агентстве.

Большая часть пыли практически не излучает видимого света, поэтому ее можно обнаружить только с помощью инфракрасных аппаратов наподобие Spitzer.

Облако Персея находится примерно в тысяче световых лет от Земли. Ученые выяснили, что в нем до сих пор происходит процесс звездообразования. Светила рождаются в плотно объединенных кластерах, а по мере старения постепенно отдаляются друг от друга.