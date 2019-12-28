С 29 декабря стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси вырастет на 1 копейку.

Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», цена автомобильного топлива на АЗС будет следующей:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1,64 рубля;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,74 рубля;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1,96 рубля;

дизтопливо — 1,74 рубля.

Стоимость топлива увеличивается с учетом тенденции роста мировых котировок нефти, пояснили в концерне.

Предыдущее изменение розничных цен на топливо произошло 22 декабря в сторону подорожания на 1 копейку.