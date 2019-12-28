На МАЗе выпустили автобус-новинку для аэропортов

На Минском автомобильном заводе завершена разработка перронного автобуса второго поколения, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на компанию «Будшляхмаш».

Сообщается, что МАЗ-271067 оснащен дизельным двигателем мощностью 238 л. с., а также автоматической коробкой передач. В салон ведут шесть сдвоенных пассажирских дверей (с каждой стороны — по три), кроме того, в кабину водителя, отгороженную от салона, также установлены по одной двери с каждой стороны.

В салоне смогут разместиться максимум 85 человек, в том числе на сиденьях — 14. Пассажирский салон оснащен независимым кондиционером (40 кВт) и автономной системой отопления (30 кВт). В комплектацию также входят электронная система пожаротушения и видеосистема заднего вида.

Известно, что «Будшляхмаш» ранее выиграл тендер на поставку шести таких автобусов, новинку прямиком отправили в киевский аэропорт Борисполь.