В Бобруйске умер двухлетний ребенок. Предварительный диагноз — генерализованная менингококковая инфекция, которая протекала в виде молниеносной формы, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, передает БЕЛТА.

Бригада скорой помощи доставила девочку 24 декабря в Бобруйскую детскую больницу. Она была госпитализирована в отделение реанимации. Для консультации были задействованы врачи-специалисты областного и республиканского уровня. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

«Менингококковая инфекция хоть и редко, но в зависимости от предрасположенности организма может приводить к тяжелым последствиям», — отметила Юлия Бородун.